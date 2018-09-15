МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Московском регионе

МОСКВА. 15 сентября. /ТАСС/. МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий в Московском регионе утром и днем в воскресенье.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при прохождении фронтальной зоны с запада на восток по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

В МЧС рекомендуют закрывать в доме все форточки и окна, а если сильный ветер застал вас на улице, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями.