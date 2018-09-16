С момента присоединения Новой Москвы благоустроено 15 парков и скверов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы благоустроили 15 парков и скверов со времени присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), планируется появление еще двух зон отдыха. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Со времени присоединения #ТиНАО мы благоустроили 15 парков и скверов. В перспективе там появятся еще две зоны отдыха. "Глория Парк" с аттракционами, теннисными кортами, конным клубом. И "Парк Героев" для исследователей отечественных войн и любителей исторических реконструкций. pic.twitter.com/pQfHhzvw3q

"Со времени присоединения ТиНАО мы благоустроили 15 парков и скверов. В перспективе там появятся еще две зоны отдыха. "Глория Парк" с аттракционами, теннисными кортами, конным клубом. И "Парк Героев" для исследователей отечественных войн и любителей исторических реконструкций", - написал Собянин.

Как сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, "Глория парк" расположится рядом с поселком Ульяновского лесопарка и садовыми некоммерческими товариществами. Зона отдыха "Парк героев" разместится возле деревни Кузовлево на границе Москвы, Подмосковья и Калужской области.