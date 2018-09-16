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С момента присоединения Новой Москвы благоустроено 15 парков и скверов

Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО также появятся еще две зоны отдыха

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы благоустроили 15 парков и скверов со времени присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), планируется появление еще двух зон отдыха. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Со времени присоединения ТиНАО мы благоустроили 15 парков и скверов. В перспективе там появятся еще две зоны отдыха. "Глория Парк" с аттракционами, теннисными кортами, конным клубом. И "Парк Героев" для исследователей отечественных войн и любителей исторических реконструкций", - написал Собянин.

Как сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, "Глория парк" расположится рядом с поселком Ульяновского лесопарка и садовыми некоммерческими товариществами. Зона отдыха "Парк героев" разместится возле деревни Кузовлево на границе Москвы, Подмосковья и Калужской области.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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