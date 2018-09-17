Открытый праздник абхазской культуры пройдет впервые в Москве

СУХУМ, 17 сентября. /ТАСС/. Открытый праздник абхазской культуры - фестиваль "Апсны" пройдет 30 сентября в Москве в парке "Красная Пресня". Об этом сообщили журналистам в понедельник в оргкомитете фестиваля.

"30 сентября в парке "Красная Пресня" будут варить мамалыгу, играть в нарды, гадать на кофе и читать Фазиля Искандера. Впервые в России пройдет открытый праздник абхазской культуры - фестиваль "Апсны", - отмечается в сообщении.

30 сентября в Абхазии широко отмечают 25-летие со дня окончания грузино-абхазской войны, в календаре республики этот день значится как День победы и независимости Абхазии. Фестиваль "Апсны" приурочен к этой дате.

Гости праздника, по информации организаторов, смогут поучаствовать в церемонии традиционной абхазской свадьбы, научатся готовить абхазские блюда, смогут принять участие в мастер-классах по кавказским танцам. На концертной сцене выступят танцевальные ансамбли и певцы, в том числе Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России, солистка музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба, джазовые музыканты братья Тимур и Денис Хагба.

"В лекционном шатре пройдет лекция о горном, экстремальном и экотуризме от автора проекта "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба. В память о классике мировой литературы, нашем соотечественнике Фазиле Искандере отрывки из его произведений прочтет известный российский актер Авангард Леонтьев. В завершение вечера пройдет показ короткометражных фильмов молодых абхазских режиссеров, снятых по произведениям писателя Михаила Лакрба", - сообщили организаторы фестиваля.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в лотерее и выиграть путевки в Абхазию, для детей будут организованы игры.