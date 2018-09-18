В Московском регионе ожидается прохладная погода

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прохладная погода с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидается в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Днем в столице будет от 16 до 18 градусов.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь", - говорится в сообщении. В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до 8-10 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 11-13 градусов.

В Подмосковье днем будет от 14 до 19 градусов тепла, ночью температура опустится до 5-10 градусов.

Днем ожидается ветер западной четверти 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Ночью синоптики прогнозируют сохранение ветра западной четверти до 10 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 748 мм ртутного столба.