В Москве должники заплатили 384 млн рублей после ограничения водительских прав

"В результате этой меры взыскано свыше 384 млн рублей, по алиментным обязательствам задолженность была погашена на общую сумму в размере более 283 млн рублей", - сообщили в УФССП.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы добились взыскания 384 млн рублей с москвичей после ограничения водительских прав за долги. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

На начало сентября более 19,6 тыс. москвичей были ограничены в праве управления транспортными средствами. Из них более 14,3 тыс. постановлений вынесены в отношении должников по алиментам. В УФССП отметили, что за нарушение запрета на управление автомобилем установлена административная ответственность в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов или лишения специального права на срок до одного года.