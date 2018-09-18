Московский выставочный комплекс ВДНХ в течение лета посетили 12 млн человек

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Обновленную ВДНХ в течение прошедшего летнего сезона посетили 12 млн человек, сообщает во вторник пресс-служба столичного выставочного комплекса.
"Всего за три месяца [лета] ВДНХ посетили 12 млн человек", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Она добавила, что прошедший летний сезон был очень важным и ответственным для ВДНХ. "Реализуя действительно беспрецедентный проект по восстановлению исторических объектов и их приспособлению к современному использованию, мы не забываем о том, что выставка остается популярнейшей семейной площадкой для отдыха и прогулок, занятий спортом, культурного и образовательного досуга", - сказала Сергунина.
В этом сезоне на обновленной Центральной аллее ВДНХ завершилась реставрация 14 фонтанов, в том числе популярного "Золотого колоса", аллея была полностью обновлена. Также после реставрационных работ открылась арка главного входа ВДНХ, а на территории комплекса высадили около 2 млн цветов и 18 тыс. кустарников, при этом восстановив два уникальных розария.
За летние месяцы на ВДНХ прошли более 100 концертных мероприятий, были организованы несколько фестивалей, стартовал образовательный проект "Сады и дети", посвященный ландшафтному дизайну. Гости комплекса летом могли посетить 14 музейно-выставочных проектов, в том числе экспозицию, приуроченную к первому для России домашнему чемпионату мира по футболу.