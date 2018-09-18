Движение транспорта ограничат на шести участках Москвы в связи с фестивалем "Круг света"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ряд улиц в Москве перекроют с 21 по 25 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света", сообщает во вторник информационный центр Транспортного комплекса города Москвы.

Полностью будет перекрыто движение на улице Петровка от улицы Кузнецкий мост до Театрального проезда. С 21 по 23 сентября и 25 сентября нельзя будет проехать по Крылатской улице от дома № 8 до пересечения с улицей Нижние Мневники с 18:00 до 23:00. Вечером 25 сентября будет перекрыт и Проектируемый проезд № 6374 от владения 2 до пересечения с Островной улицей. Кроме того, вечером с 21 по 25 сентября на участках Новоцарицынского шоссе, улицы Тюрина и 1-й Радиальной улицы будут пропускать только наземный городской транспорт.

На нескольких улицах движение будет ограничено частично. Так, на Театральном проезде будет ограничено движение по одной полосе в обоих направлениях от Большой Дмитровки до Неглинной улицы. Движение по одной полосе будет ограничено и на Крылатской улице от улицы Нижние Мневники до съезда на Рублевское шоссе.

Фестиваль "Круг света" состоится в Москве в восьмой раз. В рамках мероприятия на фасадах знаковых зданий столицы будут продемонстрированы видеопроекции и мультимедийные инсталляции. В этом году фестиваль пройдет на семи площадках: Гребной канал, Театральная площадь, музей-заповедник "Коломенское", Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно", концертный зал "Мир" и центр Digital October. Вход на все мероприятия бесплатный, для посещения двух последних площадок - крытых - необходима регистрация на сайте.