Улицы в районах Ростокино и Алексеевский на северо-востоке Москвы реконструируют

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Реконструкция улиц и строительство моста через Яузу планируются на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении Москомархитерктуры.

"Столичные власти утвердили проект планировки линейных объектов участков улично-дорожной сети, расположенных в районах Алексеевский и Ростокино на северо-востоке Москвы. В общей сложности предусмотрена реконструкция и строительство свыше 5 км улично-дорожной сети", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Будут реконструированы улицы Бажова, Новоалексеевская, Маломосковская и 1-й Мытищинская, а также Рижский проезд и 1-й Рижский переулок. Проектом предусмотрено соединение улицы Ярославской и 3-й Мытищинской на участке от Маломосковской до Новоалексеевской улицы, приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

"Через реку Яузу будет построен пешеходный мост, его протяженность составит 0,63 км. Ширина сооружения порядка шести метров. Подходы к мосту благоустроят и оборудуют современную пешеходную зону", - добавила Княжевская. Помимо этого, задумана реконструкция и строительство трех внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Ярославского направления Московской железной дороги и одного через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД.

Часть упомянутых улиц, как следует из данных "Яндекс.Карты", проходят вблизи объектов различного назначения, на которые выходит оживленный поток машин и пешеходов. Так, улица Бажова примыкает к запущенной в сентябре 2016 года станции Московского центрального кольца "Ростокино", а также к бывшей промзоне, где сейчас расположена сеть автодилерских центров, по другую свою сторону - к популярному городскому историческому парку "Парк Акведук". Новоалексеевская является одной из магистралей, ведущих от "Проспекта Мира" к группе объектов торговли, включая ТЦ "Мега". К запланированным для реконструкции улицами прилегает одна из сторон парка ВДНХ.