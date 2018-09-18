Прием граждан без записи увеличил в 1,5 раза поток консультаций Росреестра Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Стартовавший с декабря 2017 года эксперимент проведения консультаций Росреестра Москвы без предварительной записи в префектурах и районных управах города позволили увеличить практически в 1,5 раза индивидуальный прием граждан. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"В рамках стандартного личного приема заявителей, который проходит два раза в неделю, но по предварительной записи, удавалось охватывать, по примерным расчетам, в среднем до 800 человек в месяц. Открытые с декабря прошлого года в виде эксперимента до конца 2018 года консультации без записи по средам при префектурах и управах с весны стали посещать в среднем 300 человек в месяц. Таким образом, можно говорить, что практически удалось удвоить поток консультаций - прирост составил около 40%", - сказали в пресс-службе ведомства.

Стандартно работают 13 приемных Росреестра Москвы по записи. Свободные же консультации пройдут в течение года во всех районах Москвы. Так, с учетом запланированных на 19 сентября в 17 префектурах (включая районы Академический, Алтуфьево, Зюзино, Красносельский, Лефортово, Новогиреево), будет охвачено 137 территорий столицы.

В столичном подразделении Росреестра не исключают, что практика бесед с гражданами специалистов-регистраторов будет продолжена в 2019 году.

Как сообщал ранее ТАСС, на таких встречах весной и летом москвичей волновали вопросы определения границ земельного участка, как правильно провести межевание, на каком расстоянии устанавливать забор, что необходимо для оформления дачных построек.

Жители интересовались дачной амнистией (продление до 1 марта 2020 года упрощенного порядка регистрации объектов индивидуального жилищного строительства), и регистрацией права собственности на загородный дом. Помимо этого жители спрашивали о мерах защиты недвижимости в многоквартирных домах от мошенников.