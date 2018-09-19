Небольшие осадки ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от 20 до 22 градусов, воздух в Подмосковье прогреется до 18-23 градусов. "Переменная облачность, по области местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах 10-12 градусов, в области она может опуститься до 7 градусов.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба, днем ожидается ветер западной четверти 6-11 м/с. В ночное время западный и юго-западный ветер не превысит 4-9 м/с.