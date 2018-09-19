Представления фестиваля "Круг света" можно будет увидеть онлайн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Представления фестиваля "Круг света" можно будет посмотреть онлайн с помощью сервиса "Окно в город", на портале mos.ru и его страницах в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, пользователи смогут увидеть шоу на Гребном канале, на фасаде Музея Победы, в музее-заповеднике "Царицыно" и на Театральной площади.

"Прямая трансляция фестиваля "Круг света" стала традицией, проводим ее уже в четвертый раз. Для этого мы используем новые камеры высокого разрешения. "Окно в город" - некая машина времени, которая поможет зрителям оказаться на разных площадках фестиваля в одно время и выбрать самую интересную локацию для прогулок", - приводятся на портале слова начальника отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

С помощью сервиса "Окно в город" пользователи смогут оценить представления на Гребном канале, на фасаде Музея Победы и в музее-заповеднике "Царицыно": изображение будет поступать с камер городской системы видеонаблюдения. А 22 сентября на портале mos.ru покажут представление "Спартак", по мотивам романа Рафаэлло Джованьоли, его киноэкранизации и балетной постановки Большого театра, на Театральной площади.

Фестиваль "Круг света" состоится в Москве в восьмой раз. В рамках мероприятия на фасадах знаковых зданий столицы будут продемонстрированы видеопроекции и мультимедийные инсталляции. В этом году фестиваль пройдет на семи площадках: Гребной канал, Театральная площадь, музей-заповедник "Коломенское", Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно", концертный зал "Мир" и центр Digital October. Вход на все мероприятия бесплатный, для посещения двух последних площадок - крытых - необходима регистрация на сайте.