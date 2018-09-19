В Москве восстановлена возможность оплаты парковок через мобильное приложение

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возможность оплаты городских парковок в Москве с помощью паркоматов и мобильного приложения "Парковки Москвы" восстановлена после сбоя, при помощи sms-сообщения оплата стоянок по-прежнему недоступна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Мобильное приложение "Парковки Москвы", которое используют для оплаты более 83% автомобилистов, снова доступно. Также оплатить парковку можно с помощью паркоматов, установленных на улицах города. О восстановлении других сервисов оплаты, в том числе sms-сообщений, будет сообщено дополнительно", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что штрафы до полного восстановления работы системы не выписываются.

С 08:30 утра среды в Москве наблюдается сбой в работе городских электронных сервисов, в том числе и с оплатой парковки.