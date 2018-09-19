Правительство Москвы предоставило налоговые льготы еще двум столичным предприятиям

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы на заседании президиума приняло решение о наделении статусом промышленных комплексов АО "Завод АНД Газтрубпласт", занимающегося изготовлением продукции для водоснабжения и канализации, а также Коломенского хлебокомбината. Благодаря такому статусу предприятия будут пользоваться налоговыми льготами, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Статус промышленного комплекса присвоен двум московским предприятиям, на которых работают свыше 1,2 тыс. человек: АО "Завод АНД Газтрубпласт" и ЗАО "Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский", - говорится в материалах пресс-службы.
Отмечается, что решением правительства подтверждены статусы семи столичных организаций: двух промышленных комплексов - ЗАО "Хлебзавод № 22" и ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" (аэрокосмическая промышленность); трех технопарков - АО "Концерт "Моринформсистема-АГАТ" (оборонная промышленность), ФГБНУ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" и АО "НПО "Центральный НИИ технологии машиностроения"; а также двух якорных резидентов технопарка - АО НПЦ "Электронные вычислительно-информационные системы" (технопарк "ЭЛМА") и ООО "ДНК-Технология ТС" (технопарк "Слава").
Таким образом, с учётом ранее принятых решений в Москве будут действовать 42 промышленных комплекса и 33 технопарка, имеющих налоговые льготы, в которых трудятся свыше 96 тыс. человек.