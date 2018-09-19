Правительство Москвы предоставило налоговые льготы еще двум столичным предприятиям

Участок Филевской линии московского метро закроют для ремонта в выходные

Компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", а КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили"

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