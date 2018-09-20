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В Москве в четверг ожидается до 24 градусов тепла

Ночью температура опустится до 10 градусов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидаются в четверг в Московском регионе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - отмечается в сообщении. В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 10-12 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 13-15 градусов.

В Подмосковье днем будет от 19 до 24 градусов тепла, ночью температура опустится до 7-12 градусов.

Днем ожидается западный ветер скоростью до 7 м/c. Ночью синоптики прогнозируют западный, юго-западный ветер, 3-8 м/ с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 749 мм ртутного столба.

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