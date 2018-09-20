Новый рекорд перевозки пассажиров установлен на МЦК

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" Московского центрального кольца (МЦК) 19 сентября перевезли рекордное число пассажиров в сутки за двухлетнюю историю работы магистрали, сообщили в четверг в пресс-службе Московской железной дороги.

"В среду, 19 сентября, на Московском центральном кольце "Ласточки" перевезли рекордное количество пассажиров - более 460,5 тыс. человек. Это на восемь тыс. пассажиров больше предыдущего рекорда", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен 5 сентября, тогда услугами проезда в электропоездах "Ласточка" воспользовались более 452 тыс. пассажиров.

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро (прежде всего на Кольцевую линию) более чем на 15%.

По МЦК ходят современные скоростные электропоезда "Ласточка". Они оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Поездку можно оплатить билетами "Единый", "90 минут" и "Тройка". При этом на кольце действуют все столичные льготы на проезд. Также пассажиры могут в течение 90 минут бесплатно пересесть с МЦК на метро или монорельс.