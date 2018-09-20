Центр гимнастики Винер-Усмановой достроят в Москве в начале 2019 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Строительные работы в Центре художественной гимнастики (ЦХГ) имени Ирины Винер-Усмановой (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России) завершатся в спорткомплексе "Лужники" в Москве в начале 2019 года. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Работы идут хорошими темпами, считаем, есть все возможности, чтобы к началу 2019 года этот объект был завершен", - сказал он.

Заммэра напомнил, что строительные работы на объекте были заморожены во время проведения в столице чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля. В настоящее время строительство полностью возобновлено. Практически завершено строительство крыши в форме летящей гимнастической ленты, сейчас строители возводят декоративное обрамление кровли. Внутри здания ведутся черновые отделочные работы - рабочие завершают штукатурить стены, укладывать стяжку пола, инженерные коммуникации в центре смонтированы на 60%.

О центре Винер-Усмановой

АО "Мосинжпроект" начал строить ЦХГ площадью более 23,5 тыс. кв. м в 2016 году за счет средств инвестора недалеко от центрального входа в "Лужники". Как ранее сообщал ряду СМИ Хуснуллин, центр создается на средства супруга Винер-Усмановой, российского предпринимателя Алишера Усманова. В объект будет вложено суммарно около 3 млрд рублей.

Проектом ЦХГ предусмотрено создание инфраструктуры как для тренировочного процесса, так и для проведения соревнований, в том числе международного уровня.

В составе центра появится арена на 4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами (904 места) и VIP-ложами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, пресс-центр.