Заммэра Москвы Хуснуллин рассказал о планах работы на ближайшие пять лет

"Мы идем по взвешенному сбалансированному плану развития. Сейчас мы прорабатываем обращения жителей, которые поступили Сергею Собянину в ходе его предвыборной компании - их было более 200. Могу сказать, что 28 предложений уже включено в Адресную инвестиционную программу", - сказал он.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вновь назначенный накануне на должность заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин озвучил планы работы возглавляемого им комплекса на ближайшие пять лет. По его словам, в столице продолжится реализация программы реновации, строительство станций метро, дорог и развязок, а также будут исполнены все наказы москвичей, полученные в ходе предвыборной программы избранного мэра Сергея Собянина.

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Кроме того, по словам Хуснуллина, активными темпами продолжится развитие московского транспортного узла. "Будем продолжать заниматься развитием метро, включая Большую кольцевую линию: в стройке находятся около 100 км линий. Предстоит завершить Северо-Западную и Северо-Восточную хорду, Южную рокаду, будут введены Московские центральные диаметры. Наша задача, чтобы все эти проекты были увязаны в единую сеть, чтобы город в конечном итоге получил более тысячи километров наземного и подземного метро", - добавил заммэра.

Масштабная программа, реализацию которую предстоит продолжить новому столичному правительству - реновация ветхого жилья. По словам Хуснуллина, это "очень тонкая, чувствительная, но очень масштабная по своему исполнению программа".

"На сегодняшний день в проектировании и строительстве находится более 3,8 млн кв. метров жилья, планируем в течение года выйти на показатель 5 млн - это 30% всей запланированной программы. Уже более тысячи жителей переехали в новые квартиры, до конца года будут сданы для жилья 34 дома, еще порядка 2-3 тыс. человек получат смотровые ордера", - отметил он.

Выборы мэра и наказы москвичей

18 сентября избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность главы региона и отправил правительство столицы в отставку.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Собянин по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий занял первое место, набрав 70,17%, или 1 млн 582 тыс. 762 голоса избирателей. Инаугурация прошла 18 сентября в концертном зале столичного парка "Зарядье". Это второй срок Собянина на посту главы региона, полномочия мэра Москвы длятся пять лет.

В основу предвыборной кампании Собянина легли наказы москвичей по улучшению жизни во всех 146 столичных районах. Всего было собрано более 70 тыс. пожеланий и наказов, которые легли в основу новой программы "Мой район", в рамках которой для каждого района будет сформирована своя стратегия развития с учетом специфики территории.

После прошедших выборов мэр пообещал, что он учтет в своей работе и те идеи, которые легли в основу предвыборных кампаний других кандидатов на пост градоначальника.