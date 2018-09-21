Температура в Московском регионе поднимется в пятницу до 25 градусов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в пятницу в Московском регионе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - отмечается в сообщении. В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 10-12 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 13-15 градусов.

В Подмосковье днем будет от 20 до 25 градусов тепла, ночью 7-12 градусов.

Днем ожидается западный, юго-западный ветер скоростью до 8 м/c. Ночью синоптики прогнозируют южный ветер, 2-7 м/ с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 752 мм ртутного столба.