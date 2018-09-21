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Источник: первый замглавы департамента информтехнологий Москвы возглавит ведомство

Он сменит на этом посту Артема Ермолаева

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Эдуард Лысенко, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, возглавит ведомство, сменив на посту Артема Ермолаева. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве Москвы.

"Департамент информационных технологий возглавит первый заместитель Артема Ермолаева - Лысенко Эдуард Анатольевич", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2016 г. Лысенко возглавил направление ведомственной информатизации и взаимодействия с федеральными органами власти в ранге заместителя руководителя департамента информационных технологий города Москвы. В апреле 2018 г. Лысенко был назначен первым заместителем руководителя ДИТ города Москвы.

Избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин 18 сентября официально вступил в должность главы региона, отправив, в соответствии с законодательством, правительство столицы в отставку.

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