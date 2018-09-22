Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе в субботу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Воздух в Московском регионе прогреется в субботу до 26 градусов, днем ожидается сухая погода без осадков, а ночью в некоторых районах Подмосковья начнутся дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем термометры в Москве покажут 23-25 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - отмечается в сообщении. В ночь на воскресенье температура воздуха в столице опустится до 14-16 градусов.
В Подмосковье днем будет от 21 до 26 градусов тепла, ночью 12-17 градусов. "На западе области небольшой дождь", - сообщает Гидрометцентр.
Днем ожидается теплый южный ветер со скоростью до 11 м/ c, ночью - до 10 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 749 мм ртутного столба.