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Поезда на Белорусском направлении МЖД могут задерживаться из-за непогоды

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) может проходить с задержками из-за погодных условий. Об это сообщается в субботу на странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"В связи с погодными условиями возможны задержки в движении поездов "на Москву" Белорусского направления. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 23 сентября температура в столичном регионе понизится до 14 - 16 градусов, начнутся затяжные дожди.

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