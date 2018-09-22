Поезда на Белорусском направлении МЖД могут задерживаться из-за непогоды

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) может проходить с задержками из-за погодных условий. Об это сообщается в субботу на странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.
"В связи с погодными условиями возможны задержки в движении поездов "на Москву" Белорусского направления. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
❗️ В связи с погодными условиями возможны задержки в движении поездов «на Москву» Белорусского направления. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за доставленные неудобства.— ЦППК (@centralppk) 22 сентября 2018 г.
По прогнозам синоптиков, 23 сентября температура в столичном регионе понизится до 14 - 16 градусов, начнутся затяжные дожди.