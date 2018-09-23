В Москву пришли похолодание и сильный дождь с грозой

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Погода в Москве и области резко ухудшилась в воскресенье - в регион пришли дождь, грозы и сильный ветер после летнего тепла.
Как следует из данных сервиса "Яндекс.Погода", первая волна прохлады пришла еще в субботу в промежутке между 19:00 и 22:00 часами, вторая начала формироваться с семи утра воскресенья. Однако масштабно она накроет город и пригород, как следует из данных сервиса, примерно к 9 утра.
По информации Росгидромета, до 10 утра сохранится дождь, гроза, ветер до 15 м/с. МЧС в связи с этим рекомендует переждать непогоду дома, а на улице обходить шаткие конструкции. Как говорится на портале мэра и правительства Москвы, дождливым может быть все воскресенье, а также начало следующей недели вплоть до среды, также ожидается похолодание.
"23 сентября и в понедельник столбики термометров покажут 14-16 градусов тепла. Во вторник и среду - 9-13 градусов выше ноля. А ночь со вторника на среду станет самой холодной с начала осени. Температура упадет до 1-6 градусов и будет идти снег с дождем", - отмечается на сайте мэрии.
Между тем комплекс городского хозяйства Москвы не давал особых предупреждений об усилении служб - такой объем осадков является обычным для данного периода, и комплекс работает в штатном режиме, пояснили ранее ТАСС в ведомстве.
Почти весь сентябрь в Москве и Подмосковье стояла необычно теплая и сухая погода. Однако научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не считает корректным называть прошедший период бабьим летом, поскольку в сентябре в столице не наблюдалось серьезного похолодания, рассказал он ранее ТАСС. По данным Гидрометцентра, рекордно высокая температура была зафиксирована в Москве 22 сентября - столбик термометра поднялся до 25,8 градусов. Последний раз температура поднялась почти до 25 градусов 22 сентября 1994 года.