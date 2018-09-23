МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Московской области

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МЧС предупреждает об ухудшении погоды в столичном регионе, где в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, гроза и ветер, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 09:00 24 сентября до 21:00 25 сентября в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 20 м/с", - отмечается в сообщении.

В этой связи в ведомстве порекомендовали по возможности переждать непогоду дома и напомнили, что на улице не следует укрываться от ветра и грозы на остановках общественного транспорта или около рекламных щитов и под деревьями.