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ЦОДД предупредил водителей об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за непогоды

Ожидаются дожди с порывами ветра до 20 м/с
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за плохой погоды. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Twitter.

"Сегодня и завтра ожидаются дожди с порывами ветра до 20 м/с. Не паркуйтесь возле рекламных щитов и ветхих конструкций. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что воздух в Московском регионе прогреется в понедельник до 15 градусов, днем ожидается пасмурная погода, пройдут дожди, местами сильные.

 

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