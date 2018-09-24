МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве к утру среды, 26 сентября. Об этом сообщает Росгидромет.

По прогнозам ведомства, осадки распределятся следующим образом: в понедельник в столице выпадет около 5 мм осадков, в ночь на вторник - около 6 мм, днем того же дня - 8 мм. Утром в среду выпадет примерно 2 мм осадков. Таким образом, к утру среды их общее количество составит 21 мм, отмечает Росгидромет. По данным синоптиков, норма осадков в Москве для сентября - 65 мм.

Дождь в Москве прекратится на время только днем в среду, отмечает Росгидромет. "Днем 26 сентября переменная облачность, без осадков. Температура в Москве 10-12, по области 8-13 [градусов тепла]. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В четверг осадки вернутся в столичный регион и продолжатся до конца недели, отмечают синоптики.