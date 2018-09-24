Инвестор восстановит часть "Дома дешевых квартир имени императора Николая II" в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Победитель аукциона, который приобрел часть особняка "Дом дешевых квартир имени императора Николая II", расположенного около станции метро "Проспект Мира", проведет реставрационные работы в здании. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Помещение находится в удовлетворительном техническом состоянии, к нему подведены все коммуникации. Победителю аукциона предстоит провести в здании восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестор приобрел на торгах Департамента Москвы по конкурентной политике часть "Дома дешевых квартир имени императора Николая II". Особняк площадью 336,2 кв. м. является выявленным объектом культурного наследия.
"Дом дешевых квартир им. императора Николая II" был построен в 1896 году архитектором Иваном Машковым и подвергался перестройке в 1910 году. Здание имело множество дешевых комнат и предназначалось для неимущих в Москве. Кроме того, объект входил в дома "Ансамбля Мариинского приюта Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами", который располагался в столичных районах на Плющихе, Моховой, Грузинском валу и других.