Спасатели ликвидировали пожар, возникший в магазине Fix Price на севере Москвы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в магазине Fix Price, расположенном на первом этаже жилого дома на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в столичном управлении МЧС РФ, в настоящее время возгорание ликвидировано.
"Возгорание произошло по адресу: ул. Солнечногорская, дом 23, корпус 1, в магазине Fix Price, расположенном на первом этаже жилого дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания возникло плотное задымление, из-за чего были эвакуированы посетители и персонал из магазина, а также жильцы одной из квартир дома. "В настоящее время пожар ликвидирован. Выяснилось, что произошло возгорание товара на площади 10 кв. метров", - отметили в МЧС.