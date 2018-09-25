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Автомобилистам Москвы и области советуют пересесть на городской транспорт из-за непогоды

В Московском регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напоминает водителям о непогоде в Московском регионе и предлагает воспользоваться в вечернее время общественным транспортом. Об этом сообщается во вторник в Twitter ЦОДД.

"Сегодня опять дождь и ветер. Будьте внимательны на дороге. В вечерний час пик лучше воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Московском регионе ожидается дождливая погода и западный ветер с порывами до 20 м/с. Температура днем в столице составит 9-11 градусов. 25 сентября в Московском регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

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