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Больше всего жалоб москвичей в столичный ОНФ касаются проблем в сфере ЖКХ

По количеству жалоб лидируют Троицкий и Новомосковский административные округа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество обращений, которые активисты столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) получали от москвичей в течение последних трех месяцев, связано с состоянием ЖКХ и вопросами благоустройства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московского отделения по итогам состоявшегося заседания регионального штаба.

"Анализ обращений граждан в московское отделение Народного фронта за последние три месяца показал, что самыми волнующими темами для москвичей по-прежнему остаются жилищные и коммунальные проблемы, а также вопросы благоустройства (48% обращений), вопросы экологии (14%), проблемы здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса (по 6% на каждое направление)", - говорится в сообщении.

"Среди всех административных округов Москвы по количеству жалоб лидируют Троицкий и Новомосковский административные округа - по 13% обращений, Центральный административный округ - 12%, Западный административный округ - 11%", - отмечается в пресс-релизе.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Москве Александра Веледеева, за последние два месяца эксперты и активисты московского отделения ОНФ организовали семь исследований в рамках федеральных мониторингов, а также провели два собственных мониторинга: узнали, насколько предпринимателям удобно пользоваться порталом "Центр услуг для бизнеса", и оценили качество работы городских бюро медико-социальной экспертизы.

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