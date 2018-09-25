Инвестор приобрел в Москве часть доходного дома начала ХХ века, где жил математик Мазинг

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инвестор приобрел в центре Москве часть здания постройки 1912 года, являющегося объектом культурного наследия, где находился доходный дом известного педагога и математика Карла Мазинга. По условиям конкурса, инвестор, предложивший сумму, в два раза превышающую стартовую стоимость лота, должен будет отремонтировать объект культурного наследия.

"Открытый конкурс привлек большое количество участников, на приобретение объекта в Малом Знаменском переулке было подано 16 заявок. Победитель конкурса приобрел помещения общей площадью 34,4 квадратных метра. Начальная стоимость договора купли-продажи составляла 4,4 млн рублей", - сообщает во вторник пресс-служба столичного Департамента по конкурентной политике.

Победителем конкурса стал инвестор Дмитрий Мурин, предложивший за лот 8,5 млн рублей, объект культурного наследия он приобретает впервые. Согласно условиям конкурса, инвестору необходимо отремонтировать помещение.

Здание построено в стиле модерн в 1912 году. Раньше здесь находился доходный дом известного педагога и математика Карла Мазинга, в нем сохранилась его мемориальная квартира с мебелью начала XX века. Потомки математика до сих пор проживают в этом доме. Объект расположен в историческом здании по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 7/10, строение 2 в пяти минутах от метро "Кропоткинская".