СК подключился к розыску 16-летней девушки, пропавшей в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают местонахождение 16-летней девушки, которая ушла в конце августа из дома на Чертановской улице в Москве и не вернулась. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, в настоящее время по факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Следователи устанавливают местонахождение 16-летней, безвестно пропавшей на юге Москвы. По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказала она.
По данным следствия, девушка ушла из дома днем 26 августа и до настоящего времени не вернулась.
"Создан оперативный штаб. К работе привлечены оперативные сотрудники ГУ МВД России по Москве, а также волонтеры. Кроме того, к поискам ребенка подключились сотрудники управления криминалистики ГСУ СК России по Москве", - заключила Иванова.