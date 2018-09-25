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Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве во вторник

Побит рекорд от 25 сентября 1957 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рекордно низкое атмосферное давление в 731,1 мм рт.ст. было зафиксировано в Москве утром во вторник на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"25 сентября на станции ВДНХ зафиксировано давление в 731,1 мм рт. ст, что перекрывает рекорд 25 сентября 1957 года, когда давление опустилось до 731,3 мм рт. ст.", - сказала она.

По данным синоптиков, атмосферное давление начнет повышаться в столице с завтрашнего дня и к концу недели достигнет 755 мм рт. ст.

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