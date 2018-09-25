Собянин и депутаты Мосгордумы обсудили проект закона о мерах поддержки старшего поколения

МОСКВА, 25 сентября./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Мосгордумы как можно быстрее принять закон о сохранении льгот для москвичей предпенсионного возраста.
"Прошу вас как можно быстрее принять закон, чтобы люди понимали, что такие гарантии есть, чтобы москвичи чувствовали, что есть дополнительная защита в Москве от города", - сказал Собянин на встрече с депутатами Мосгордумы - членами фракции "Единая Россия" и депутатской группы "Моя Москва".
Мэр напомнил, что законопроектом предусмотрены льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет - бесплатный проезд на общественном транспорте, путевки в санатории, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, законопроект сохраняет льготы для ветеранов труда и военной службы.
Собянин отметил, что город должен позаботиться о социальной поддержке москвичей старше 50 лет: о дополнительных мерах медицинского обслуживания, бесплатной диспансеризации, трудоустройстве, переобучении и повышении квалификации.
"Невозможно все предусмотреть в рамках формальных мероприятий, поэтому необходимо выделить дополнительные деньги для адресной поддержки, сделать ее более гибкой, более доступной, чтобы люди могли в любой момент при необходимости обращаться в наши центры социальной защиты и видеть там адекватную реакцию", - сказал мэр.