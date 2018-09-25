Собянин призвал Мосгордуму принять активное участие в развитии программы "Мой район"

МОСКВА, 25 сентября./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в программе "Мой район" и предложил создать рабочую группу по ее развитию, соответствующая инициатива обсуждалась на встрече с депутатами Мосгордумы - членами фракции "Единая Россия" и депутатской группы "Моя Москва".

Собянин напомнил, что в основу программы легли наказы москвичей, собранные во время предвыборной кампании мэра.

"Это очень тонкая, кропотливая и важная работа, и я вижу ее не как разовое мероприятие в рамках предвыборной программы. Это изменение всего комплексного подхода в планировании и развитии города/ <...> Это сложная работа, за один день и за год это невозможно сделать, но если мы видим и ставим такую цель, то точно будем продвигаться каждый год по решению тех задач и проблем, которые ставят москвичи в привязке к каждому району, улице и двору. Надеюсь на вашу поддержку", - сказал Собянин на встрече в столичной мэрии.

В частности, целью "Моего района", по словам Собянина, является создание равных возможностей для каждого москвича по доступности образования, работы поликлиник, больниц, транспорта, качественного благоустройства и объектов культуры, решение проблем конкретных районов, работа по формированию в каждом районе города комфортной и интересной социокультурной среды.

Мэр предложил депутатам взять на себя дальнейшую работу по сбору и обобщению предложений москвичей для включения в "Мой район", учтя и те программы, которые уже реализуются в столице. "Каждый год мы с вами утверждаем бюджет, программу Москвы, адресную инвестиционную программу. Считаю, что все эти документы должны быть увязаны с программой "Мой район", - добавил мэр.