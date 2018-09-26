Резкие перепады атмосферного давления ожидают жителей Москвы до конца недели

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Резкие перепады атмосферного давления прогнозируются в Москве в течение всей этой недели, сообщила в среду ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Вчера атмосферное давление составило всего 731,1 мм рт.ст, а 26 сентября подскочило до 752 мм. В четверг и пятницу снова начнутся дожди, и давление опять упадет, примерно до 736 мм", - сказала она.
По прогнозам синоптиков, в выходные давление снова начнет расти и достигнет 751 мм рт.ст. Такие резкие перепады могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, добавила Макарова.