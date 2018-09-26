Исторический проход с Ленинского проспекта к Парку Горького украсит навес из растений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Исторический проход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта украсит навес из вьющихся растений, сообщает в среду пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Завершились работы по устройству навеса из вьющихся растений - перголы - и лестничного марша на территории исторического прохода в Парк Горького", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, пергола, которая проходит вдоль всего пешеходного маршрута, является одним из главных украшений обновляемой территории. Несмотря на размеры конструкции (длина составляет около 100 метров, высота - шесть), она похожа на парящую ленту. В летнее время вьющиеся растения создадут тень по всей длине пути в Парк Горького. Также вдоль прохода к парку устроено пять цветников и 21 лавочка.
Аналогичную конструкцию два века назад соорудили рядом с Китайским дворцом в Ораниенбауме, ныне городе Ломоносове. Также похожие решетки, увитые плющом, украшают Ольгин павильон Петергофского парка.
Основные работы по благоустройству завершатся к октябрю, а поздней осенью на территории исторического прохода к Парку Горького высадят деревья.