Исторический проход с Ленинского проспекта к Парку Горького украсит навес из растений

Выставка уникальных фотоснимков обороны Москвы откроется в Музее Победы

Посетители увидят более 120 фотоснимков из фотоархива ТАСС, фондов Музея Победы, а также из частной коллекции "Великие испытания - Великая Победа"

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