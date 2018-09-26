Выставка уникальных фотоснимков обороны Москвы откроется в Музее Победы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе и информационное агентство ТАСС подготовили совместную фотовыставку "Оборона Москвы в объективе", посвященную 77-й годовщине начала битвы за Москву, сообщили в пресс-службе музея.

"Выставка, посвященная одному из переломных моментов Великой Отечественной войны, особенно будет интересна москвичам и всем, кто знает и любит наш город. Это наиболее полное собрание фотографий, посвященных обороне Москвы, представленное как работами профессиональных фотокорреспондентов, так и уникальными любительскими снимками участников событий", - приводятся в сообщении слова директора Музея Победы Александра Школьника.

На выставке, которая откроется 28 сентября, будут представлены более 120 фотоснимков из фотоархива ТАСС, фондов Музея Победы, а также из частной коллекции "Великие испытания - Великая Победа". Гости увидят снимки Бориса Вдовенко, Михаила Грачева, Михаила Савина, Александра Устинова, Ивана Шагина, а также любительские работы.

"Большинство выставленных фотопроизведений существуют в единственном экземпляре. Это оригиналы коллажей и снимки с авторской ретушью, которые позже воспроизводились в ведущих печатных изданиях", - отметили в пресс-службе Музея Победы.

Выставка продлится до 28 октября 2018 года.