Фотоколлажи с видами Московского Кремля представили на выставке в Царицыно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Виды Московского Кремля в технике коллажа представил фотограф и художник Владимир Клавихо-Телепнев на выставке "Горизонты величия России", которая открылась в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника "Царицино", передает корреспондент ТАСС.

Представлено 32 работы, которые позволяют увидеть в необычных ракурсах и новых контекстах Потешный дворец, Сенат, Никольскую и Спасскую башни, а также царские парадные покои Теремного Дворца, Верхоспасскую площадку, Святые сени и Грановитую Палату.

"Выставка приурочена к 100-летию переноса столицы России из Петрограда в Москву. Она необычна тем, что автор пытается соединить сегодняшний день с ушедшим временем. Используя технику коллажа и оживляя интерьеры историческими персонажами, Клавихо-Телепнев превращает документальную фиксацию архитектурных памятников в сюжетные художественные произведения", - пояснила куратор выставки Ольга Пиленкова.

Сам фотограф отметил, что на создание подобных работ его вдохновляют работы западноевропейских мастеров, а также традиции русской иконописи.

"Человеку свойственно не замечать того величия, которое его окружает. Съемки проходили как на улице, так и в интерьерах Большого Кремлевского Дворца. Кремль, можно сказать, "открывал" свои тайны постепенно. Например, как только я вошел в Палаты Теремного дворца, я понял, насколько мощно влияние цвета и его символичности в русском искусстве, поэтому "камертоном" всей сьемки стал красный цвет, с которым ассоциируется сам Московский Кремль", - отметил Клавихо-Телепнев, выступая на открытии выставки.