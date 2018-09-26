Более 100 тонн тыквы используют дизайнеры в оформлении площадок фестиваля "Золотая осень"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посетители фестиваля "Золотая осень", который пройдет в Москве с 28 сентября по 7 октября, смогут приобрести продукцию фермерских хозяйств со всей страны и попробовать блюда московских рестораторов. Как отмечается в среду на портале мэра и правительства Москвы, для оформления площадок гастрономического фестиваля дизайнеры задействуют более 100 тонн тыквы.

"Ежегодный гастрономический фестиваль "Золотая осень" пройдет с 28 сентября по 7 октября. Для украшения площадок дизайнеры используют более 100 тонн тыквы и порядка 10 тыс. живых растений, часть из которых осталась после проведения фестиваля "Цветочный джем", - говорится в сообщении.

Фермеры со всей страны представят молочную и кисломолочную продукцию, сыры, мясные деликатесы и рыбу, а также овощи и фрукты. Посетители смогут приобрести продукты с фермерских хозяйств и попробовать специальное фестивальное меню от московских рестораторов. Также их ждут кулинарные и творческие мастер-классы.

"Продегустировать блюда и приобрести продукты можно будет на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, улицах Новый Арбат, Городецкой и Профсоюзной, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Юности в Зеленограде", - уточняется в сообщении.

Кроме представленных продуктов горожан порадует и оформление фестиваля посвященное любимым сказкам. По информации портала, на Манежной площади появятся арт- объекты на тему сказки "Волшебник Изумрудного города". На переходе от Манежной площади к площади Революции установят волшебный корабль из одноименной французской сказки, на площади Революции - волшебный фонтан из тыкв, а на Городецкой улице развернется инсталляция на тему средневековой ярмарки.

В прошлом году фестиваль посетили более 6 млн человек. Гости приобрели 180 тонн мяса, рыбы и сыров.