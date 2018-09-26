Мосводоканал разъяснил ситуацию с замутнением водопроводной воды в Коммунарке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Замутнение водопроводной воды в поселке Коммунарка связано с промывкой труб, сообщает Мосводокнал в своем официальном аккаунте в Twitter.

В поселке Коммунарка проводится промывка распределительной сети холодного водоснабжения. В результате таких работ возможно замутнение воды в трубопроводах и во внутридомовых сетях.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в поселке Коммунарка с выходных наблюдается аварийная ситуация с подачей холодной воды. По данным пользователей соцсетей, из кранов течет мутная вода с неприятным запахом.

"В поселке Коммунарка проводится промывка распределительной сети холодного водоснабжения. В результате таких работ возможно замутнение воды в трубопроводах и во внутридомовых сетях", - говорится в сообщении. В Мосводоканале отмечают, что это "не несет угрозы для здоровья, а тем более жизни людей".

"Такая вода не содержит вредных веществ и безопасна для применения в хозяйственно-бытовых целях", - говорится в сообщении.

Мосводоканал сообщает, что по просьбам жителей в Коммунарке дежурят цистерны с питьевой водой до окончания работ по промывке труб.