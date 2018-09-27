Прокуроры отменили за полгода 5 тыс. решений ГУМВД Москвы приостановить расследования краж

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столичная прокуратура отменила более 5 тыс. решений московских полицейских о приостановке расследования уголовных дел о кражах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в связи с заседанием координационного совещания руководителей правоохранительных органов Москвы под председательством прокурора столицы Владимира Чурикова.
"Несмотря на незначительную положительную динамику раскрываемости краж в текущем году, деятельность ГУ МВД и территориальных отделов полиции требует совершенствования. В связи с выявленными в работе правоохранительных органов нарушениями прокурорами внесено свыше 1,5 тыс. требований и 267 представлений, отменено более 5 тыс. решений о приостановлении расследования и 33 постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)", - сообщили в Генпрокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в первом полугодии 2018 года количество зарегистрированных краж снизилось на 4,7%. Снизить их число удалось благодаря внедрению аппаратно-программных комплексов и усилению видеоконтроля и охраны придомовой территории.