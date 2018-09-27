{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуроры отменили за полгода 5 тыс. решений ГУМВД Москвы приостановить расследования краж

В первом полугодии 2018 года количество зарегистрированных краж снизилось на 4,7%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столичная прокуратура отменила более 5 тыс. решений московских полицейских о приостановке расследования уголовных дел о кражах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в связи с заседанием координационного совещания руководителей правоохранительных органов Москвы под председательством прокурора столицы Владимира Чурикова.

"Несмотря на незначительную положительную динамику раскрываемости краж в текущем году, деятельность ГУ МВД и территориальных отделов полиции требует совершенствования. В связи с выявленными в работе правоохранительных органов нарушениями прокурорами внесено свыше 1,5 тыс. требований и 267 представлений, отменено более 5 тыс. решений о приостановлении расследования и 33 постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в первом полугодии 2018 года количество зарегистрированных краж снизилось на 4,7%. Снизить их число удалось благодаря внедрению аппаратно-программных комплексов и усилению видеоконтроля и охраны придомовой территории.

Теги
РоссияЧуриков, Владимир Викторович
Все многоквартирные дома в Москве будут подключены к теплу к 29 сентября
По словам заммэра Петра Бирюкова, 90% жилого фонда столицы уже подключили к теплу
Читать полностью