Дождливая погода с порывами ветра до 20 м/с ожидается в пятницу в Московском регионе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе в пятницу не превысит 14 градусов тепла, в течение дня ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с, ночью - до 17 м/с. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ, ночью в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус трех градусов.

Днем термометры в Москве покажут 12-14 градусов. "Облачно. Дождь", - говорится в сообщении. В ночь на субботу температура воздуха в столице опустится до 3-5 градусов.

В Подмосковье днем будет от 10 до 15 градусов тепла, ночью от 0 до 5 градусов, местами до минус 3. "По области местами небольшой дождь", - отмечается в сообщении Гидрометцентра. Днем синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер скоростью 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. В ночные часы ожидается северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

Атмосферное давление в пятницу составит 738 мм ртутного столба. 28 сентября в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за сильного ветра.