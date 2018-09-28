Автомобилистов Москвы просят быть внимательными на дорогах из-за непогоды 28 сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о сильном ветре в Москве и призвал автомобилистов не оставлять личный транспорт около заборов или рекламных щитов, а также быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Twitter.

"Будьте внимательны на дороге. Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций", - говорится в сообщении.