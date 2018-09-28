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Автомобилистов Москвы просят быть внимательными на дорогах из-за непогоды 28 сентября

В столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о сильном ветре в Москве и призвал автомобилистов не оставлять личный транспорт около заборов или рекламных щитов, а также быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Twitter.

"Будьте внимательны на дороге. Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Московском регионе ожидается дождливая погода, днем юго-западный и западный ветер скоростью 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. В ночные часы ожидается северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. Температура в столице не поднимется выше 14 градусов градусов. 28 сентября в Московском регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

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