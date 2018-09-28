Более 250 человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за небольшого пожара

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 250 человек эвакуированы из торгового центра в Новой Москве из-за возгорания в подвале, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Сигнал о возгорании в деревне Говорово поступил около 10:30 мск. По словам заявителя, наблюдался дым в торговом центре. В результате более 250 человек до прибытия пожарных были эвакуированы", - пояснил собеседник агентства.

Прибывшие пожарные расчеты обнаружили загорание площадью 5 кв. метров в раздевалке. "В настоящее время пожар ликвидирован", - отметил источник.