Изразцовые печи и печные трубы восстановят в усадьбе Воронцово в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы начал поиск подрядчика для проведения реставрации Западного и Восточного флигелей усадьбы "Воронцово", в ходе которой будут воссозданы изразцовые печи и печные трубы, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

"В обоих флигелях большое внимание будет уделено реставрации фасадов: предполагается воссоздание каменного и кирпичного декора, оконных и дверных проемов (восстановление исторических габаритов по "хвостам" срубленных кирпичей и раскрытие исторических заложенных проемов). Также будет воссоздано два крыльца и декоративные изразцовые печи и печные трубы", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, планируется реставрация деревянной конструкции кровли, а в Западном флигеле на историческое место (северный фасад) вернут главный вход. Кроме того, здесь воссоздадут дощатые полы и внутреннюю открытую лестницу на ее историческом месте.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в зданиях будет обустроен пандус и эвакуационные лестницы, все элементы из древесины будут обработаны антисептиками. Также в ходе реставрационных работы будут обновлены инженерные системы и оборудование и благоустроена прилегающая территория.

"Все этапы реставрации будет контролировать Мосгорнаследие. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектом, действующими реставрационными нормами и другими регламентами, а также правилами пожарной безопасности и техники безопасности", - цитирует пресс- служба руководителя департамента Алексея Емельянова.

Усадьба "Воронцово" расположена на исторической территории бывшего Московского уезда. Первое упоминание этой местности в письменных документах относится к XIV веку, когда она была перечислена как загородная вотчина боярина Федора Воронцова. На протяжении долгих лет усадьбой владели князья Репины. Расцвет усадьбы пришелся на вторую половину XVIII века, а в 1812 году Воронцово сожгли и разграбили, тогда же, как считается, погиб и архив семьи Репиных с документами по возведению строений усадьбы. После этого здания были восстановлены. Восточный корпус первоначально использовался как сарай и конюшня.