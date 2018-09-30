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Фестиваль "Круг света"

Фестиваль "Круг света" в 2018 году принес 500 млн рублей в бюджет Москвы

Мероприятие проходило в столице с 21 по 25 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Восьмой фестиваль "Круг света" принес в бюджет Москвы 500 млн рублей дохода. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Фестиваль "Круг света"

"Это скорее не расходная часть бюджета, а доходная: к примеру, город затратил 300 млн рублей, инвесторы вложили 700, бюджет обратно получил 500, и еще более миллиарда рублей товарооборота для бизнеса", - отметил он.

Ранее на личном сайте Собянина сообщалось, что всего фестиваль принес в виде дохода 5,2 млрд рублей.

Первый фестиваль "Круг света" состоялся в октябре 2011 года. Были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького.

Восьмой фестиваль "Круг света", который проходил в Москве с 21 по 25 сентября, охватил семь площадок столицы: парк "Коломенское", Гребной канал, парк "Царицыно", Театральную площадь, Музей Победы на Поклонной горе, концертный зал "Мир" и центр Digital October. Его посетили около 4 млн зрителей.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияФестиваль "Круг света"
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