Не менее 2 см снега выпадет в Москве в ближайшие сутки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Не менее 2 см снега, как ожидается, выпадет в ближайшие сутки в Москве. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"По предварительному прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Москве местами выпадет еще не менее 2 см снега. Работы по уборке города продолжатся", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что за ночь в Москве выпало до 2 см снега, на улицы города была выведена дорожно-уборочная техника. Спецтехника провела сплошное прометание и противогололедную обработку объектов улично-дорожной сети, дворовых территорий и внутриквартальных проездов.
По прогнозам метеорологов, в воскресенье в Москве ожидается снег, гололедица и до минус 7 градусов. В ночь на 3 декабря температура опустится до минус 10 градусов, местами также возможен небольшой снег и гололедица. Ветер днем юго-восточный, южный 4-9 м/с.
Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов мороза, ночью - до минус 13 градусов.