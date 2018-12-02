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Не менее 2 см снега выпадет в Москве в ближайшие сутки

Синоптики прогнозируют 2 декабря в столице гололедицу и до 7 градусов мороза

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Не менее 2 см снега, как ожидается, выпадет в ближайшие сутки в Москве. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"По предварительному прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Москве местами выпадет еще не менее 2 см снега. Работы по уборке города продолжатся", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что за ночь в Москве выпало до 2 см снега, на улицы города была выведена дорожно-уборочная техника. Спецтехника провела сплошное прометание и противогололедную обработку объектов улично-дорожной сети, дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

По прогнозам метеорологов, в воскресенье в Москве ожидается снег, гололедица и до минус 7 градусов. В ночь на 3 декабря температура опустится до минус 10 градусов, местами также возможен небольшой снег и гололедица. Ветер днем юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов мороза, ночью - до минус 13 градусов.

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