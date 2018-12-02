Московские библиотеки начали принимать единый читательский билет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Единый читательский билет заработал в московских библиотеках в Северном и Зеленоградском округах, с 2020 года универсальный пропуск будут принимать во всех читальнях столицы. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
"В библиотеках департамента культуры Москвы начали принимать единый читательский билет. Пока он действует только в Северном и Зеленоградском округах, а во всем городе его будут принимать к концу 2020 года", - написал Собянин в Twitter.
Единый билет выдается бесплатно на неограниченный срок. С его помощью все желающие смогут взять книги в любой столичной библиотеке. Всего в проекте участвуют 440 учреждений Москвы.