{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские библиотеки начали принимать единый читательский билет

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что пока такой билет действует только в Северном и Зеленоградском округах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Единый читательский билет заработал в московских библиотеках в Северном и Зеленоградском округах, с 2020 года универсальный пропуск будут принимать во всех читальнях столицы. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В библиотеках департамента культуры Москвы начали принимать единый читательский билет. Пока он действует только в Северном и Зеленоградском округах, а во всем городе его будут принимать к концу 2020 года", - написал Собянин в Twitter.

Единый билет выдается бесплатно на неограниченный срок. С его помощью все желающие смогут взять книги в любой столичной библиотеке. Всего в проекте участвуют 440 учреждений Москвы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Не менее 2 см снега выпадет в Москве в ближайшие сутки
Синоптики прогнозируют 2 декабря в столице гололедицу и до 7 градусов мороза
Читать полностью