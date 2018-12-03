В метро начали транслировать видеоролики об истории Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Короткие видеосюжеты об истории Москвы начали транслировать на всех экранах в вагонах метрополитена, сообщает в понедельник информационный портал мэра Москвы.

Отмечается, что эти ролики посвящены необычным фактам из прошлого столицы и длятся не более полутора минут. В частности, в мини-фильмах рассказывается, как в 1961 году москвичи встречали первого космонавта Юрия Гагарина после возвращения на Землю, какой памятник называют "холодильником с бородой" и почему станция "Физтех" попала на схемы метро 22 года назад.

Отмечается, что ролики будут показывать до конца года во всех поездах с установленными экранами (их уже 8,7 тыс.). Всего транслируется несколько десятков сюжетов.

В сообщении указано, что эти показы являются продолжением масштабного просветительского проекта метрополитена "Привет, Москва!". Над содержательной частью проекта работала команда специалистов - историков, москвоведов и искусствоведов.

"Привет, Москва!" - это городской образовательный проект, цель которого превратить любую поездку в метро в увлекательное путешествие, в котором транспорт станет гидом, а пассажиры - экскурсантами. В рамках проекта "Привет, Москва!", который рассчитан на девять месяцев, на постерах в метро разместят четыре блока информационных сообщений ("Москва литературная и театральная", "Москва музыкальная", "Москва кинематографическая", "Москва историческая").