Волонтеры подарили девочке с лейкозом участие в съемках "Ералаша"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Волонтеры благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия - страна возможностей" организовали для 7-летней девочки, больной лейкозом, съемки в киножурнале "Ералаш". Об этом говорится в сообщении платформы.

"Мелания Алексеева из Чебоксар 1 декабря побывала в студии "Ералаша" <...> После знакомства с режиссером и наблюдения за съемочным процессом со стороны Меланию подготовили к выходу на площадку. Она исполнила роль ученицы младших классов: энергичного, непосредственного ребенка", - сообщили представители проекта.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе благотворительного проекта, съемки проходили на киностудии "Мосфильм".

По данным организации, Мелания страдает острым лейкозом. При этом во время ремиссий она очень активная и артистичная: выдумывает истории про свои игрушки, учит наизусть стихи и песни, играет в прятки и в школу с 8-летним братом Егором. Девочка мечтала получить роль в киножурнале "Ералаш".

Проект "Мечтай со мной" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Тяжелобольные дети от 3 до 17 лет и пожилые люди от 70 лет могут передавать свои желания через волонтеров в медицинских и социальных учреждениях, а также через сайт мечтайсомной.рф. Затем специалисты изучают поступившие заявки, чтобы "реализация мечты не представляла угрозу состоянию здоровья мечтателя". После этого представители проекта связываются с теми структурами или лицами, которые могут помочь в исполнении мечты, речь идет, например, о желании человека оказаться в кабине поезда или гоночного автомобиля, или встретиться с известным человеком.